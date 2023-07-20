Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono meninggal dunia, Kamis (20/7). Diketahui, ia meninggal saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu dibenarkan oleh rekan di Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono. Dave mengaku tidak tahu kapan tepatnya beliau meninggal dunia. Namun, ia mengatakan kemungkinan hari ini, Kamis (20/7) pagi tadi.

Reporter: Kiswondari Pawiro

Produser: Akira Aulia W

