Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono meninggal dunia, Kamis (20/7). Diketahui, ia meninggal saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Hal itu dibenarkan oleh rekan di Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono. Dave mengaku tidak tahu kapan tepatnya beliau meninggal dunia. Namun, ia mengatakan kemungkinan hari ini, Kamis (20/7) pagi tadi.
Reporter: Kiswondari Pawiro
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow