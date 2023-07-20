Video amatir merekam saat maling motor dikepung warga, Rabu (19/7). Kejadian di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pelaku lari melalui tangga dan didorong warga hingga jatuh. Warga akhirnya menangkap pelaku, sedang satu orang yang lain sembunyi.

Warga bernama Rizal mengalami luka di bagian wajah. Rizal terluka saat menangkap pelaku yang mencoba kabur.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

