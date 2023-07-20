Gedung SMAN 2 Kota Solok dilalap api, Kamis (20/7/2023). Sekolah berada di Simpang Rumbio, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumbar.

Empat ruang kelas ludes terbakar dalam kejadian itu. Salah satunya ruang komputer yang terbakar tanpa sisa.

Lima unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Warga sekitar sekolah sempat panik dan menyelamatkan barang mereka.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

