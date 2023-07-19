Pelaku curanmor nekat mengangkat motor curiannya yang terkunci dari dalam indekos di Jalan Boseng, Cileungsi,,Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi kedua pelaku terekam CCTV terlihat sebelum beraksi.

Kedua pelaku datang ke lokasi dan mengamati situasi sekitar. Peristiwa pencurian baru pertama kali terjadi di wilayah ini. Usai kejadian korban langsung melapor polisi.

Kontributor: Cahyat Supriatna

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News