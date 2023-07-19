...

Nekat, Pelaku Curanmor Angkat Motor Curiannya yang Dikunci Ganda di Bogor

Rabu 19 Juli 2023 20:40 WIB
Pelaku curanmor nekat mengangkat motor curiannya yang terkunci dari dalam indekos di Jalan Boseng, Cileungsi,,Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi kedua pelaku terekam CCTV terlihat sebelum beraksi.
 
Kedua pelaku datang ke lokasi dan mengamati situasi sekitar. Peristiwa pencurian baru pertama kali terjadi di wilayah ini. Usai kejadian korban langsung melapor polisi.
 
Kontributor: Cahyat  Supriatna

