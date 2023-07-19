...

Minibus Tabrak Beton Pembatas Tol Plumpang, 3 Orang Tewas

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 09:30 WIB
Minibus Nopol B 8900 TO menabrak beton pembatas jalan tol, Selasa (18/7). TKP di Exit Tol Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Minibus berisi empat orang, tiga di antaranya tewas terjepit.
 
Saksi menyebut mobil melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak dan terbalik. Minibus melaju dari arah Pulogadung ke arah Tanjung Priok.
 
Saat ini, Rabu (19/7) jenazah masih menjalani pemeriksaan di RSCM.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

