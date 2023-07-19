OTK menembak pesawat caravan di Bandara Pogapa, Hemoyo, Intan Jaya. Penembakan terjadi setelah pesawat mendarat, Selasa (18/7).
Polisi langsung menggelar olah TKP pada Pesawat Caravan PK SNO itu. Hasilnya ditemukan empat lubang bekas peluru di bagian sayap.
Saat kejadian pesawat dipiloti oleh M Farhan dan co-pilot Wahyu. Pesawat terbang dari Timika menuju Sugapa di Intan Jaya, Papua.
Sebelumnya, pesawat mengangkut tujuh personel Brimob.
Kontributor: Fredy Nuboba
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow