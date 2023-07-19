...

OTK Tembak Pesawat Caravan setelah Angkut 7 Anggota Brimob di Intan Jaya Papua

Fredy Nuboba, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 08:30 WIB
OTK menembak pesawat caravan di Bandara Pogapa, Hemoyo, Intan Jaya. Penembakan terjadi setelah pesawat mendarat, Selasa (18/7).
 
Polisi langsung menggelar olah TKP pada Pesawat Caravan PK SNO itu. Hasilnya ditemukan empat lubang bekas peluru di bagian sayap.
 
Saat kejadian pesawat dipiloti oleh M Farhan dan co-pilot Wahyu. Pesawat terbang dari Timika menuju Sugapa di Intan Jaya, Papua.
 
Sebelumnya, pesawat mengangkut tujuh personel Brimob.
 
Kontributor: Fredy Nuboba
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

