...

Pascakereta Api Brantas Tabrak Truk, Evakuasi Berhasil Dilakukan

Donny Marendra, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 07:40 WIB
A A A
Petugas berhasil mengevakuasi bangkai truk dan gerbong, Rabu (19/7) dini hari. Proses evakuasi sulit karena truk berada di atas jembatan setelah tertabrak kereta. Satu gerbong di belakang lokomotif juga berhasil dievakuasi.
 
Kereta api dari arah timur sudah bisa melintasi jembatan dari satu arah. Namun lokomotif masih dalam proses evakuasi karena rodanya anjlok.
 
Sebelumnya truk kontainer tertabrak KA di perlintasan Maduroko, Semarang. Hingga saat ini diketahui satu penumpang mengalami cidera kaki
 
Kontributor: Donny Marendra
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

