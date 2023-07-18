Tradisi grebeg suro Girikusumo digelar Ponpes Girikusumo di Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Selain ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah tradisi yang digelar setiap tanggal 1 suro ini juga mengirap pusaka Ki Ageng Giri.

Usai dibacakan doa ratusan warga berebut gunungan hasil bumi, mereka percaya dibalik gunungan hasil bumi ada berkah dari para leluhur.

Kontributor: Sukmawijaya

