Hary Tanoe Minta Jurkam Ganjar Kemas Konten Menarik dan Kreatif di Berbagai Platform

Dimas Choirul, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 19:30 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta Jurkam Muda pendukung Ganjar Pranowo untuk mengemas isi konten yang menarik dari berbagai platform. 
 
Hary Tanoe mengatakan pihaknya bakal menyebar dan memberi tugas kepada Jurkam muda pendukung Ganjar Pranowo ke berbagai platform. 
 
Menurut Hary Tanoe, pembagian tugas ini sangat efektif untuk semakin menguatkan tujuan dari Jurkam Muda melakukan tugasnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto menyebut bahwa pelatihan Jurkam Muda ini turut diikuti 300 orang yang terdiri dari perwakilan partai pendukung Ganjar Pranowo.
 
Reporter: Dimas Choirul

(fru)

