Mahfud MD Bongkar Indikasi Mafia Tanah yang Mencaplok Lahan PTPN II, Kerugian Mencapai Rp1,7 Triliun

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 16:30 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD membongkar indikasi mafia tanah yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. 
 
Mahfud mengatakan, Indikasi mencaplok lahan PTPN II  ditemukan dan ditelaah bersama-sama Jampidum, Kejaksaan Agung serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, kasus mafia tanah tersebut disinyalir rugikan negara senilai Rp1,7 triliun.
 
