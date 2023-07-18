Menkopolhukam Mahfud MD membongkar indikasi mafia tanah yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mahfud mengatakan, Indikasi mencaplok lahan PTPN II ditemukan dan ditelaah bersama-sama Jampidum, Kejaksaan Agung serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, kasus mafia tanah tersebut disinyalir rugikan negara senilai Rp1,7 triliun.

Kontributor: Bachtiar Rojab

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News