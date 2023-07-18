...

Remaja di Cilegon Tawuran Sambil Live Instagram, 5 Pelaku Diringkus Polisi

Iskandar Nasution, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 09:00 WIB
Enam kelompok geng motor yang terbagi menjadi dua kelompok tampak saling serang. Dalam aksinya kelompok geng motor itu menggunakan petasan hingga senjata tajam. Kejadian diketahui terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. 
 
Mirisnya, aksi yang membahayakan itu disiarkan langsung melalui Instagram. Kejadian itu pun membuat resah masyarakat di wilayah tersebut. Dari tayangan itu, terdapat dua korban yang terkena senjata tajam. 
 
Adapun modus para pelaku merupakan untuk ajang gagah-gagahan. Polisi kini telah mengamankan lima tersangka yang masih berstatus pelajar. 
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: Akira Aulia W

