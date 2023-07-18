...

Polda Temukan 1,5 Hektare Ladang Ganja di Sela-Sela Tanaman Kopi

Endro Dwirawan , Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 07:10 WIB
Polda Bengkulu menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektare di Rejang Lebong, Bengkulu. Tanaman ganja siap panen ini memiliki ketinggian 1,5 hingga 3 meter.
 
Tanaman ganja ini berada di sela-sela tanaman kopi di kebun milik warga. Di lahan seluas 1,5 hektare sedikitnya terdapat 500 batang tanaman ganja.
 
Selain itu polisi juga berhasil meringkus pelaku berinisial AR (48). AR bertugas merawat dan menjaga tanaman ganja tersebut.
 
Kontributor: Endro Dwirawan
Produser: Akira Aulia W

(fru)

