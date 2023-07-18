Polda Bengkulu menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektare di Rejang Lebong, Bengkulu. Tanaman ganja siap panen ini memiliki ketinggian 1,5 hingga 3 meter.

Tanaman ganja ini berada di sela-sela tanaman kopi di kebun milik warga. Di lahan seluas 1,5 hektare sedikitnya terdapat 500 batang tanaman ganja.

Selain itu polisi juga berhasil meringkus pelaku berinisial AR (48). AR bertugas merawat dan menjaga tanaman ganja tersebut.

Kontributor: Endro Dwirawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News