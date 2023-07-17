Rizky Billar dan Aldi Taher terlibat dalam Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia, Minggu (16/7). Turnamen tersebut diselenggarakan di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur.

Sejak awal, pertandingan berjalan dengan penuh guyon dan diwarnai beragam aksi kocak. Setiap kali berhasil mencuri poin, Aldi Taher selalu saja melakukan aksi selebrasi kocak.

Mulai dari melempar bet serta mencopot sepatunya dan meneruskan pertandingan dengan 'nyeker'. Rizky Billar pun terlihat tak mau kalah, ia melakukan aksi serupa dengan Aldi Taher.

Dalam pertandingan ini, Rizky Billar berhasil keluar sebagai juara usai menang mutlak dari Aldi Taher.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Akira Aulia W

(fru)

