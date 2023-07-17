...

Seru! Pertandingan Tenis Meja Rizky Billar vs Aldi Taher, Diwarnai Aksi Copot Sepatu

Nurul Amanah, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 10:32 WIB
A A A
Rizky Billar dan Aldi Taher terlibat dalam Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia, Minggu (16/7). Turnamen tersebut diselenggarakan di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur.
 
Sejak awal, pertandingan berjalan dengan penuh guyon dan diwarnai beragam aksi kocak. Setiap kali berhasil mencuri poin, Aldi Taher selalu saja melakukan aksi selebrasi kocak.
 
Mulai dari melempar bet serta mencopot sepatunya dan meneruskan pertandingan dengan 'nyeker'. Rizky Billar pun terlihat tak mau kalah, ia melakukan aksi serupa dengan Aldi Taher. 
 
Dalam pertandingan ini, Rizky Billar berhasil keluar sebagai juara usai menang mutlak dari Aldi Taher. 
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini