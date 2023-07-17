...

Innalilahi! Jemaah Haji yang Hilang Ditemukan Meninggal Dunia di RS Mina

Sucipto, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 07:52 WIB
Jemaah haji Indonesia yang hilang saat  ibadah haji 2023 kembali ditemukan. Jemaah itu Suharja Wardi Ardi (69) ditemukan meninggal dunia. Suharja ditemukan meninggal di RS Mu'aisyim, Mina, Makkah.
 
Suharja ditemukan tim Linjam di ruang penyimpanan jenazah, Minggu (16/7). Suharja terpisah dari istrinya, Aat, saat keduanya ke toilet di Arafah. 
 
Proses verifikasi jenazah dilakukan di Markaz at-Thib asy-Syar'iy bi Shihhah al-Makkah al Mukarramah atau Forensic Medicine Center Makkah. Petugas kemudian menghadirkan istri almarhum Aat.
 
Reporter: Sucipto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

