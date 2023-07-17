Jemaah haji Indonesia yang hilang saat ibadah haji 2023 kembali ditemukan. Jemaah itu Suharja Wardi Ardi (69) ditemukan meninggal dunia. Suharja ditemukan meninggal di RS Mu'aisyim, Mina, Makkah.

Suharja ditemukan tim Linjam di ruang penyimpanan jenazah, Minggu (16/7). Suharja terpisah dari istrinya, Aat, saat keduanya ke toilet di Arafah.

Proses verifikasi jenazah dilakukan di Markaz at-Thib asy-Syar'iy bi Shihhah al-Makkah al Mukarramah atau Forensic Medicine Center Makkah. Petugas kemudian menghadirkan istri almarhum Aat.

