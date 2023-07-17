...

Walikota Tangsel Siap Berikan Bantuan Psikologis bagi Tiara Maharani

Nunung Purnomo, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 20:19 WIB
Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie siap memberikan bantuan psikologis bagi Tiara Maharani korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Budyanto Jauhari. Tim P2TP2A telah ditunjuk untuk memberikan pendampingan khusus hingga korban benar-benar pulih. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan juga telah ditunjuk untuk memeriksa kondisi janin korban yang kini tengah hamil 4 bulan
 
Benyamin juga meminta pihak kepolisian untuk dapat segera menangkap pelaku yang kini tengah melarikan diri dan memberikan hukuman seadil-adilnya

(fru)

