Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie siap memberikan bantuan psikologis bagi Tiara Maharani korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Budyanto Jauhari. Tim P2TP2A telah ditunjuk untuk memberikan pendampingan khusus hingga korban benar-benar pulih. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan juga telah ditunjuk untuk memeriksa kondisi janin korban yang kini tengah hamil 4 bulan

Benyamin juga meminta pihak kepolisian untuk dapat segera menangkap pelaku yang kini tengah melarikan diri dan memberikan hukuman seadil-adilnya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News