Tiga remaja di Kendari, Sulawesi Tenggara yang menyeret seekor anjing di jalan raya menyerahkan diri ke Polresta Kendari setelah video mereka viral di media sosial dan mendapat kecaman dari para netizen.

Meski demikian, polisi terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ketiganya untuk melihat adanya unsur pidana.

Berdasarkan keterangan pelaku, aksi tersebut berawal dari keisengan mereka untuk memindahkan anjing yang sudah mati, namun direkam dan disebarkan di media sosial.

jika terbukti adanya unsur pidana, ketiganya akan di kenakan sanksi UU Perlindungan Hewan dengan ancaman 3 bulan penjara.

(fru)

