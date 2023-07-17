Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo meminta seluruh juru kampanye agar bersikap jujur dan tidak menggunakan politik identitas dalam menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat.

Ganjar juga meminta semua pihak untuk bersikap jujur apa adanya dan tidak memanipulasi data yang ada untuk mencapai kemenangan politik semata.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri pelatihan juru kampanye kader partai politik dan relawan di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7)

Ganjar Pranowo juga berpesan kepada seluruh jajaran kader serta barisan pendukung relawan untuk melaksanakan tahapan kampanye dengan santun dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

