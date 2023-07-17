...

Profil Menkominfo Baru Budi Arie Setiadi

Senin 17 Juli 2023 12:31 WIB
Budi Arie Setiadi resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pagi ini, Senin (17/7/2023). Budi Arie merupakan mantan wartawan yang beralih profesi menjadi relawan, aktivis sosial, politikus, dan pengusaha.
 
Dia dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo. Sebelum mendirikan Projo, Budi Arie pernah menjabat Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta tahun 2005-2010 dan Ketua Balitbang PDIP DKI Jakarta periode 2005-2010.
 
Sebelumnya Budi Arie juga dipercaya Jokowi menjabat posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 
Reporter: Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

