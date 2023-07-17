...

Pelantikan Dua Wantimpres Baru, Wiranto: Bantu Presiden dari Analisa Kebijakan Ekonomi

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 11:45 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto meyakini dilantiknya dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden akan membantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun serta menganalisa berbagai kebijakan khususnya di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/7/2023).
 
Ia menyebutkan pihaknya bersyukur karena setelah sebelumnya mengalami kekosongan, posisi anggota Wantimpres yang sebelumnya ditinggalkan pendahulunya sudah diisi kembali.
 
Dalam Keputusan Presiden  Nomor 63P Tahun 2023 tentang pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jokowi pagi ini melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistyanto.
 
Reporter : Carlos Roy Fajarta Barus
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

