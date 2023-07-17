Ratusan tokoh masyarakat berkumpul di Gedung Nasional Muara Labuh. Perwakilan tokoh masyarakat itu menolak Ranperda RTRW. Tokoh masyarakat berasal dari Sungai Pagu, Koto Parik Gadang Diateh dan Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan, Sumbar.

Ranperda RTRW disebut telah membuat luas wilayah kecamatan berubah. Saat ini, Minggu (16/7) pembahasan Ranperda RTRW tetap berlanjut.

Penyempitan wilayah menjadi isu sensitif yang mencuat dalam Ranperda RTRW. Tokoh masyarakat berharap segera ditemukan titik terang pembahasan.

Kontributor: Jefli Oktari

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

