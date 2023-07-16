Rizky Billar berhasil mengalahkan Aldi Taher dalam pertandingan tenis meja. Keduanya bertanding dalam Turnamen Olahraga Selebritis Indonesia. Pertandingan digelar di GOR UNJ, Rawamangun, Jaktim, Minggu (16/7). Rizky Billar mendominasi permainan sejak awal pertandingan

Billar berhasil keluar sebagai juara tenis meja sesama selebritis itu. Rizky Billar menang mutlak atas Aldi Taher, 21-12, 21-15, 21-11. Walaupun kalah, Aldi Taher menerima kekalahan dengan lapang dada

(fru)

