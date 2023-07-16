Bagi Anda penyuka kuliner Korea, sepertinya wajib mencoba pengalaman korean fine dining di sebuah restoran unik yang berada di perbatasan Lembang, Bandung Barat. Salah satu chef restoran ini Jung Chan Hyuk datang langsung dari Korea Selatan dan pernah masuk dalam top 11 Masterchef Korea Season 4.

Restoran ini menyuguhkan beragam kuliner dengan cita rasa Korea yang unik dan lezat dengan perpaduan karya seni istimewa di setiap proses pembuatannya. Tidak hanya itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan keindahan perabot Fritz Hansen Skandinavia asal Denmark yang mempercantik ruangan.

Sehingga pengunjung bisa merasakan sensasi interior dining room yang instagramable. Konsep restoran ini diklaim yang pertama di Indonesia dengan menghadirkan korean fine dining.

Reporter: Yuwono Wahyu

Produser: Reza Ramadhan

