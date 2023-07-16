Ribuan warga dan relawan di Gresik antusias menyambut kedatangan Bacapres Ganjar pranowo di Stadion Gelora Joko Samudero, Minggu (16/7/2023).

Ganjar pun menyapa warga yang setia menunggunya sejak tadi. Uniknya, sebanyak 2024 nasi krawu dikemas membentuk damar kurung yang juga menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Gresik.

Ganjar juga mengajak semua elemen masyarakat bersatumencegah dan menanggulangi stunting.

(fru)

