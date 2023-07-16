Bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo bertemu anak-anak muda, Sabtu (15/7). Ganjar menjadi pembicara dalam acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023, di Kota Kasablanka Hall Jakarta Selatan.

Ganjar meminta anak muda tidak galau dengan masa depannya. Anak muda diminta menyiapkan skill, knowledge dan kreatifitas ke depan.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News