Jelang kompetisi World Greenmech 2023, Tim Indonesia terus lakukan persiapan. Kompetisi akan digelar di National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. Kompetisi internasional robotik ini akan dilakukan pada 3 Agustus 2023

Persiapan di Rumah Edukasi, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Sabtu (15/7). Kompetisi terbagi dalam dua kategori, Green Mech dan Robot For Mission (R4M). Kompetisi diikuti lebih 200 tim dari 12 negara di antaranya Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India dan Amerika Serikat

Reporter: Andry Susanto

(fru)

