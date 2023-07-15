...

Tim Indonesia Optimistis Raih Juara World Greenmech 2023 di Taiwan

Sabtu 15 Juli 2023 18:45 WIB
Jelang kompetisi World Greenmech 2023, Tim Indonesia terus lakukan persiapan. Kompetisi akan digelar di National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. Kompetisi internasional robotik ini akan dilakukan pada 3 Agustus 2023
 
Persiapan di Rumah Edukasi, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Sabtu (15/7). Kompetisi terbagi dalam dua kategori, Green Mech dan Robot For Mission (R4M). Kompetisi diikuti lebih 200 tim dari 12 negara di antaranya  Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India dan Amerika Serikat
 
Reporter: Andry Susanto

(fru)

