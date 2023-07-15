Abang None Kepulauan Seribu 2023 akhirnya mencapai malam puncak. Rio Martino Sebastian ditetapkan sebagai Abang Kepulauan Seribu 2023, ditemani oleh sang None Lady Sarah Karjana.

Usai para finalis berkerja keras selama beberapa minggu, kini rasa penasaran warga Kepulauan Seribu akan juara baru telah hilang.

Sebelumna para finalis harus melalui sejumlah rangkaian. Antara lain, ke-30 finalis wajib menjawab pertanyaan dari para juri, salah satunya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Angela Tanoesoedibjo.

(fru)

