Presiden Joko Widodo hadiri Rakernas Arus Bawah Jokowi (ABJ), Sabtu (15/7). Rakernas di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, Jawa Barat. Jokowi menyebutkan menjadi pemimpin di Indonesia tidak mudah

Banyak persoalan rumit dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta. Ditambah dengan 17 ribu pulau yang semuanya membutuhkan infrastruktur. Jokowi menginginkan pemimpin ke depan bekerja keras, tidak hanya enak-enakan duduk di istana

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News