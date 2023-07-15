Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini kuda hitam atau pihak yang dianggap paling lemah justru dapat pemenang dalam kontestasi dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan AHY di kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat (14/7/2023) malam.

Meski demikian AHY mengaku tidak patah arang dengan kondisi kuda hitam yang disematkan pada Koalisi Perubahan. Untuk itulah AHY melihat ada timing atau waktu yang sangat penting bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam mengumumkan Bacawapres untuk mencapai kemenangan di Pilpres 2024.

(fru)

