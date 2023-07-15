Kebakaran melanda Gedung K-Link di Jalan Gatot Subroto, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7). Kebakaran itu disebabkan dari api yang berasal dari restoran di lantai tujuh

Api merembet ke video tron yang berada di luar gedung dan menjalar hingga ke lantai 16, melalui kaca bagian luar gedung

Pihak Damkar mengatakan, menerima informasi kebakaran itu sekitar pukul 10.00 WIB, dan sepuluh menit kemudian petugas tiba di lokasi. Proses pemadaman baru selesai sekitar pukul 12.10 WIB

