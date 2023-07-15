Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau secara langsung prototype peluru kendali atau rudal anti pesawat terbang yang dibuat oleh Tim Cirnov Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Rudal Merapi kaliber 70 buatan ini merupakan rudal jenis panggul Man Portable Air Defense System (Manpads) yang menggunakan teknologi fire and forget.

Setelah ditembakkan dari darat, sensor infra merah dari rudal akan mencari sasaran pesawat terbang yang menjadi target penembakan. Pembuatan rudal ini merupakan kerja sama Tim Cirnov UAD dengan PT. Dahana di mana sebagian besar menggunakan komponen dari dalam negeri.

(fru)

