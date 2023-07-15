Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri selama hampir 12 jam sejak pukul 10.00 WIB pada Jumat (14/7/2023). Lucky mengaku dicecar sepuluh pertanyaan seputar Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Lucky mengaku beberapa aktivitas dalam ponpes tersebut tidak lazim. Kendati demikian ia mengaku tidak bisa memberikan penghakiman benar atau salah.

(fru)

