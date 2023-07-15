...

Diperiksa 12 Jam Terkait Ponpes Al Zaytun, Lucky Hakim Akui Tak Lazim tapi Tak Berikan Penghakiman

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 15 Juli 2023 09:14 WIB
Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri selama hampir 12 jam sejak pukul 10.00 WIB pada Jumat (14/7/2023). Lucky mengaku dicecar sepuluh pertanyaan seputar Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
 
Lucky mengaku beberapa aktivitas dalam ponpes tersebut tidak lazim. Kendati demikian ia mengaku tidak bisa memberikan penghakiman benar atau salah.

