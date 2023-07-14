Pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, berkomitmen menghadirkan mobil terbang atau dikenal sebagai Advanced Air Mobility (AAM) di Jakarta dan Ibukota Nusantara (IKN).

Jakarta dipilih karena jumlah penduduk di atas 10 juta dan memiliki masalah polusi udara, polusi suara, dan kemacetan.

Mobil terbang menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu baterai dan telah dirancang agar biaya lebih murah dibandingkan dengan sistem pesawat saat ini.

Hal itu disampaikan Hyong Jun Kim, AAM Business Planning Hyundai Motor Group di kantor pusat Hyundai, Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/7/2023).

(fru)

