Mengenal Mobil Mewah Genesis dengan 'Sayap' Canggih, Ikon Anak Muda Sukses di Korsel

M Budi Santosa, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 10:14 WIB
Genesis adalah mobil mewah yang kini jadi ikon sukses anak muda di Korsel. Survei membuktikan sebanyak 77 persen pembeli Genesis adalah pria. Mobil mewah itu makin lengkap dengan kehadiran 'sayap' yang canggih
 
Genesis adalah produk Hyundai Motor Group yang diharapkan mampu menyaingi BMW, Mercedes-Benz, dan Lexus. Hyundai menggandeng desainer Luc Donckerwolke untuk desain mobilnya
 
Untuk diketahui, lembaga analisis JD Power menobatkan Genesis sebagai merek mobil paling andal di Amerika Utara

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

