Puluhan rumah warga di Desa Waitina, Mangoli Timur terendam banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena derasnya arus banjir.

BPBD Kabupaten Kepulauan Sula terus mendata warga untuk penyaluran bantuan banjir yang berarus deras ini membuat sejumlah rumah warga rusak berat.

