Miris! Potret Tumpukan Sampah Meluber Tak Jauh di Belakang Balai Kota Depok

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 10:00 WIB
Beginilah kondisi tumpukan sampah yang meluber hingga ke badan Jalan di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Mirisnya lokasi TPS sementara itu tak jauh di belakang Balai Kota Depok yang hanya dipisahkan rel kereta.
 
Lokasi yang terletak di Jalan Naming D Bothin ini merupakan salah satu jalan baru aktif menuju Stasiun KRL Depok Baru. Tumpukan sampah yang didominasi sampah rumah tangga, plastik hingga gabus terlihat hampir memenuhi tinggi dari atas TPS di lokasi tersebut. 
 
Warga mengatakan sampah di TPS sementara ini jarang diangkut petugas sampai habis bersih. Warga meminta perhatian dari instansi terkait untuk penanganan secara menyeluruh.

