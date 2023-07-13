Tiga alat berat hancur terseret dahsyatnya terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Alat berat yang digunakan untuk menambang pasir tersebut sempat terseret kurang lebih 100 meter sebelum tersangkut bebatuan.

Pada saat kejadian alat berat ini berada di tepi Sungai Mujur dan tidak sedang beroperasi karena mengalami kerusakan pada mesin. Banjir lahar dingin juga merusak jembatan Limpas Kaliputih sehingga saat ini tidak bisa dilintasi kendaraan.

Kontributor: Yayan Nugroho

(fru)

