Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengerahkan jajaran termasuk Polsek Pancoran Mas mengecek langsung dan melakukan aksi bersih-bersih di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/7).

Fuady menyoroti terkait penanganan sampah di TPA Cipayung dan menyebut kondisi TPA Cipayung sudah overload dan memerlukan waktu untuk bongkar muat.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News