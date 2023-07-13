...

Sosok Dyah Ayu Ardhana, Lolos Kedokteran UI di Usia 15 Tahun

Kamis 13 Juli 2023 10:02 WIB
Dyah Ayu Ardhana, Gadis usia 15 tahun ini sukses menuai prestasi.  Ia diterima di Fakultas Kedokteran UI melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
 
Dyah awalnya mengikuti jalur masuk PTN melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Akan tetapi, ia tak mujur dalam seleksi tersebut. 
 
Ia kembali mencoba dengan jalur SNBT dan usahanya pun membuahkan hasil. Dyah mengungkapkan jika keberhasilannya diikuti dengan beberapa usaha lainnya. Salah satunya seperti latihan soal dan belajar dari kesalahan.
 
Dyah berharap kesempatan mengembangkan diri dan berkontribusi untuk banyak orang juga bisa dijalaninya semasa kuliah nanti.
 
 
Kontributor: Supriatna
Produser: Akira Aulia W

(fru)

