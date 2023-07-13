Dyah Ayu Ardhana, Gadis usia 15 tahun ini sukses menuai prestasi. Ia diterima di Fakultas Kedokteran UI melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

Dyah awalnya mengikuti jalur masuk PTN melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Akan tetapi, ia tak mujur dalam seleksi tersebut.

Ia kembali mencoba dengan jalur SNBT dan usahanya pun membuahkan hasil. Dyah mengungkapkan jika keberhasilannya diikuti dengan beberapa usaha lainnya. Salah satunya seperti latihan soal dan belajar dari kesalahan.

Dyah berharap kesempatan mengembangkan diri dan berkontribusi untuk banyak orang juga bisa dijalaninya semasa kuliah nanti.

Kontributor: Supriatna

Produser: Akira Aulia W

(fru)

