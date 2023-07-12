Presiden Joko Widodo melihat langsung seleksi pemain timnas U-17 yang dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7) siang.

Sedikitnya 100 pesepakbola asal berbagai klub Kabupaten Bandung, Kota Bandung serta beberapa kota di Jabar dan tanah air mengikuti seleksi pemain yang akan disiapkan menjadi skuad timnas untuk Piala Dunia U-17.

Selain memberikan semangat, Presiden Jokowi juga melakukan dialog dengan pelatih Indra Syafri dan asisten pelatih Bima Sakti serta para pemain. Nantinya, seleksi pemain akan juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia.

Kontributor: Saufat Endrawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News