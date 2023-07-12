...

Jokowi Pantau Seleksi Timnas U-17 di Stadion Si Jalak Harupat

Saufat Endrawan, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 22:16 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo melihat langsung seleksi pemain timnas U-17 yang dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7) siang.
 
Sedikitnya 100 pesepakbola asal berbagai klub Kabupaten Bandung, Kota Bandung serta beberapa kota di Jabar dan tanah air mengikuti seleksi pemain yang akan disiapkan menjadi skuad timnas untuk Piala Dunia U-17.
 
Selain memberikan semangat, Presiden Jokowi juga melakukan dialog dengan pelatih Indra Syafri dan asisten pelatih Bima Sakti serta para pemain. Nantinya, seleksi pemain akan juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia.
 
Kontributor: Saufat Endrawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini