Petugas gabungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengerahkan 200 personel untuk membersihkan tumpukan sampah di Kawasan Mangrove, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi ini, Dinas LH DKI membekali para petugas dengan keranjang dan karung.

Operasi pembersihan ini juga dibantu dengan eskavator amphibi. Dengan 200 personel, sampah yang berhasil dikumpulkan dibawa ke darat dengan kapal sampah yang diambil estafet maupun secara manual.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

