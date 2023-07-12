Puluhan kucing di wilayah RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara mati secara misterius. Kematian puluhan kucing langsung diselidiki Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Hasil pengamatan secara langsung, tidak ditemukan busa di mulut kucing. Untuk mencegah adanya kematian, Unang meminta kepada para pemilik kucing untuk tidak melepasnya keluar rumah sembarangan.

Sudin KPKP sudah mengambil sample bangkai kucing yang mati secara misterius pada, Selasa (11/7) kemarin.

