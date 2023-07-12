...

Ganjar Pranowo: Filosofi Koperasi Berkaitan Erat dengan Bangsa Indonesia

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 19:30 WIB
A A A
Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebutkan koperasi sebagai landasan demokrasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri acara HUT Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
 
Ganjar Pranowo menjelaskan ada filosofi dari Koperasi yang berkaitan erat dengan bangsa Indonesia. Ganjar menyebutkan harapannya agar koperasi dapat lebih berkembang dan sehat ke depannya.
 
Ganjar juga melihat bangsa Indonesia memiliki banyak UMKM dan industri ekonomi kreatif yang banyak sekali dan dapat berkembang di berbagai sektor.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini