Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebutkan koperasi sebagai landasan demokrasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri acara HUT Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Ganjar Pranowo menjelaskan ada filosofi dari Koperasi yang berkaitan erat dengan bangsa Indonesia. Ganjar menyebutkan harapannya agar koperasi dapat lebih berkembang dan sehat ke depannya.

Ganjar juga melihat bangsa Indonesia memiliki banyak UMKM dan industri ekonomi kreatif yang banyak sekali dan dapat berkembang di berbagai sektor.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

