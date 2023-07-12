Siswa SDN Bali Mester 06 gembira di hari pertama sekolah, Rabu (12/7). Sekolah berada di Jalan Jatinegara Barat 4, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.

Siswa berkumpul dan menggelar upacara hari pertama masuk sekolah. Murid dan guru berbaris dan menjalani prosesi perkenalan bagi anak-anak baru.

Gema salawat yang dilantunkan bersama membahana saat upacara perkenalan. Orang tua juga terlihat antusias mengantar anak sekolah hari pertama.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: B.Lilia Nova

