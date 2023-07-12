Hari pertama masuk sekolah, Jalan Raya Kalimalang, Jaktim macet, Rabu (12/7). Kemacetan kian parah di depan Embun Pagi Islamic School

Kemacetan dipicu kendaraan roda empat yang mengantar anak sekolah. Kendaraan roda empat itu antre hendak masuk ke areal sekolah

Kemacaten mulai terjadi di pertigaan Jalan Pondok Kelapa Selatan. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecapatan 10-15 kilometer per jam. Macet makin mengular karena ada pertigaan di Jalan Kapin Raya.

Di jalan ini terdapat SMK Kawula dan Universitas Bina Sarana Informatika.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

