Warga Jalan Pramuka Sari Satu bersama polisi menangkap 9 remaja, Selasa (11/7) dini hari. Sembilan remaja itu diketahui hendak melakukan tawuran dengan menyerang warga sekitar.

Polisi yang berada di dekat lokasi langsung bergerak cepat menangkap para pelaku. Usai ditangkap, polisi yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan sajam jenis celurit.

Selain itu, juga ditemukan stik golf yang digunakan diduga untuk menyerang warga. Kini remaja-remaja itu dibawa ke Polsek Cempaka Putih, Jakpus untuk diperiksa lebih lanjut.

