Gelombang Pasang Hantam Pemukiman di Bengkayang, Warga Panik Selamatkan Diri

Uun Yuniar, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 21:14 WIB
Cuaca buruk disertai gelombang pasang menghantam sejumlah rumah warga di Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Salah satu rumah warga hampir roboh akibat golombang pasang tersebut, warga juga berhamburan keluar rumah guna menyelamatkan diri.
 
Berdasarkan laporan ada 9 rumah dan 11 kepala keluarga serta 39 jiwa yang terdampak. BPBD mengimbau agar masyarakat tidak panik, tetap tenang dan disarankan agar memilih tempat yang lebih aman demi keselamatan.

