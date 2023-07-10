...

Operasi Patuh Jaya Mulai Hari Ini, Belasan Pengendara Kena Tilang

Irfan Maulana, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 12:00 WIB
Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2023 mulai hari ini, Senin (10/7). Operasi Patuh Jaya diselenggarakan selama 14 hari sampai dengan 23 Juli 2023.
 
Ada belasan pengendara motor di Kota Tangerang terjaring razia patuh jaya. Satlantas Polres Metro Tangerang Kota melaksanakan operasi patuh jaya 2023 ini di dua titik.
 
Di antaranya di Jalan Raya Daan Mogot Pintu Air 10, Jalan Benteng Betawi dan Jalan Jenderal Sudirman. Tampak pengendara yang melanggar lalu lintas karena tak memakai helm hingga knalpot bising. Pengendara yang melanggar langsung ditindak dan mendapat sanksi tilang manual.
 
Reporter: Irfan Maulana
Produser: Akira Aulia W

