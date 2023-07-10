...

Pencurian 3 Unit Ban Depan Motor Lengkap dengan Peleknya Viral di Media Sosial

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 10:00 WIB
Tiga unit ban depan sepeda motor milik warga di kawasan Perumnas Sudiang, Makassar, hilang setelah terparkir di depan rumahnya. Aksi pencurian ban depan sepeda motor ini viral setelah salah  seorang pemilik sepeda motor yang resah dengan kejadian tersebut mengunggah video ini ke media sosial.
 
Akibat aksi pencurian ini para korban telah melapor ke polisi lantaran merugi hingga jutaan rupiah. Warga berharap agar kepolisian dapat segera menangkap pelaku yang dinilai sangat meresahkan.
 
Reporter : Wahyu Ruslan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

