Tiga unit ban depan sepeda motor milik warga di kawasan Perumnas Sudiang, Makassar, hilang setelah terparkir di depan rumahnya. Aksi pencurian ban depan sepeda motor ini viral setelah salah seorang pemilik sepeda motor yang resah dengan kejadian tersebut mengunggah video ini ke media sosial.

Akibat aksi pencurian ini para korban telah melapor ke polisi lantaran merugi hingga jutaan rupiah. Warga berharap agar kepolisian dapat segera menangkap pelaku yang dinilai sangat meresahkan.

Reporter : Wahyu Ruslan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

