Tangis air mata Rosti Simanjuntak, ibu Brigadir Nofriansyah Yosua, tak terbendung. Ia bersama keluarga mereka berdoa di depan pusara mendiang Yosua untuk mengenang kepergian anaknya tepat satu tahun, yakni pada 8 Juli.

Sebelumnya Yosua dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan sudah divonis hukuman mati.

Reporter: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

