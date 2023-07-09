Tangis air mata Rosti Simanjuntak, ibu Brigadir Nofriansyah Yosua, tak terbendung. Ia bersama keluarga mereka berdoa di depan pusara mendiang Yosua untuk mengenang kepergian anaknya tepat satu tahun, yakni pada 8 Juli.
Sebelumnya Yosua dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan sudah divonis hukuman mati.
Reporter: Azhari Sultan
Produser: Reza Ramadhan
