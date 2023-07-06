...

Tinjau Ladang Jagung di Food Estate Papua, Presiden: Ada Beberapa Hal yang Bisa Diperbaiki

Raka Novianto, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 23:24 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Berdasarkan peninjauannya, Presiden menilai ada beberapa hal yang bisa diperbaiki agar hasil panennya lebih maksimal. 
 
Hal tersebut wajar karena ladang tersebut baru pertama kali digunakan dan diolah untuk menanam jagung. Meski demikian, ladang jagung tersebut diperkirakan dapat menghasilkan panen jagung melebihi standar nasional. Jika produktivitasnya tinggi, lahan jagung ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional di Indonesia Timur.
 
