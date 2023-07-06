Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Berdasarkan peninjauannya, Presiden menilai ada beberapa hal yang bisa diperbaiki agar hasil panennya lebih maksimal.

Hal tersebut wajar karena ladang tersebut baru pertama kali digunakan dan diolah untuk menanam jagung. Meski demikian, ladang jagung tersebut diperkirakan dapat menghasilkan panen jagung melebihi standar nasional. Jika produktivitasnya tinggi, lahan jagung ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional di Indonesia Timur.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

